Hogere omzet EasyJet door meer passagiers

In de maanden oktober tot en met maart vervoerde easyJet 41,6 miljoen passagiers. Dat was een toename van 13,3 procent wat vooral het gevolg was van de gestage groei van zijn Duitse tak die in een opbouwfase zit.

Tegelijkertijd nam de omzet per stoel af omdat de capaciteit nog harder omhoog ging. De kosten per stoel stegen juist, onder meer door de gestegen brandstofprijzen. Ook stegen andere kosten en deed de prijsvechter meer investeringen, wat leidde tot een hoger verlies.

De totale omzet van easyJet kwam in de winterperiode uit op 2,3 miljard pond, ongeveer 2,5 miljard euro. Het brutoverlies nam echter toe naar 272 miljoen pond, van 68 miljoen pond een jaar eerder. EasyJet wil dit jaar meer dan 100 miljoen pond aan kosten besparen.