Oliebaas gaat klimaattop Verenigde Naties leiden, milieuorganisaties ontsteld

Milieuorganisaties zijn boos over de keuze van het gastland om Al-Jaber aan te stellen. Een voorzitter kan van zo’n top een flop maken, of juist een succes. „Dit brengt de geloofwaardigheid van de Verenigde Arabische Emiraten en het vertrouwen dat hen door de VN is gegeven namens ons allemaal, de huidige en toekomstige generaties, in gevaar”, oordeelt directeur van Greenpeace Nederland Andy Palmen. „COP28 moet worden afgesloten met een compromisloze verbintenis om alle fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen.”

Cruciaal

COP28 vindt eind dit jaar plaats in Dubai, de grootste stad van de Emiraten. In een interview met het staatspersbureau van zijn land onderstreept Al-Jaber het belang van de klimaatconferentie. „Dit wordt een cruciaal jaar om in actie te komen voor het klimaat”, zegt hij. „We komen met een pragmatische, realistische en oplossingsgerichte aanpak die het klimaat vooruit helpt en voor economische groei zorgt met weinig extra uitstoot.”

Al-Jaber is volgens het staatspersbureau van de Emiraten behalve de baas van het staatsoliebedrijf ook al jaren ’klimaatgezant’ namens het land. Verder heeft hij de onderneming Masdar opgericht. Dat bedrijf richt zich op duurzame energie en het staatsoliebedrijf heeft er een belangrijk aandeel in.

De vorige klimaattop vond in november plaats in de Egyptische kustplaats Sharm el-Sheikh. Daar kwam het niet tot een aansporing te stoppen met fossiele brandstoffen. Het lijkt ondenkbaar dat Al-Jaber dit jaar op die manier het verdienmodel van zijn eigen bedrijf en dat van de Emiraten om zeep gaat helpen.