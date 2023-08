Ook na licht koersherstel blijft er pijn voor houders Triodos-certificaten

Vanmiddag is er eindelijk een einde gekomen aan de vrije val van de koers van certificaten van Triodos Bank. Maar met €23,90 ligt deze nog altijd bijna driekwart onder de koers waartegen de groene bank in 2020 voor het laatst certificaten inkocht. Beleggersvereniging VEB eist inmiddels veranderingen in het handelssysteem, dat uitermate slecht blijkt te werken.