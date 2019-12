AF-KLM tekent voor zestig toestellen Airbus

De nieuwe toestellen zijn alles bij elkaar zo'n 5,5 miljard dollar waard en zijn bedoeld om de verouderde vloot van de zustermaatschappij van KLM wat te verjongen. Die ingreep moet Air France helpen bij het besparen van kosten en het opkrikken van de marges.

Het eerste nieuwe toestel kan naar verwachting in september 2021 in gebruik worden genomen. Bij het akkoord in juli was ook een optie afgesproken om later nog dertig vliegtuigen van hetzelfde type te kunnen bestellen. Ook zijn er bij de deal zogeheten acquisitierechten overeengekomen voor nog eens dertig toestellen.