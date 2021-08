Miljardair Branson casht $300 miljoen met verkoop belang in Virgin Galactic

De afgelopen anderhalf jaar verkocht Branson al voor honderden miljoenen aan aandelen Virgin Galactic. De groep bedrijven van Branson, vooral die op het gebied van recreatie, de hotels en luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic, hebben het internationaal moeilijk vanwege corona en de maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Het geld dat de aandelenverkoop oplevert, gebruikt Branson om in de minder goed presterende bedrijven te steken.

Grootste aandeelhouder

Branson verkoopt nu ruim 10 miljoen aandelen. Dat is ongeveer 4% van het totaal en levert zo'n 300 miljoen dollar op. Branson blijft de grootste aandeelhouder van Virgin Galactic. Het aandeel Virgin Galactic stond vrijdag op de beurs in New York lager.

Virgin Galactic wil vanaf volgend jaar toeristische reizen in de ruimtevaart aanbieden. Branson zelf maakte in juli zijn eerste ruimtevaartvlucht. Het merk Virgin dat Branson in 1970 oprichtte, is verbonden aan meer dan veertig bedrijven over de hele wereld.