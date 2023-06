Premium Het beste van De Telegraaf

Column: klimaatpijn en verlies aan inkomen overal ongelijk verdeeld

Cijfers plakken op de winnaars en verliezers van de energietransitie is een extreem lastige opgave. Maar dat het ongelijk verdeeld is en blijft als het gaat over wie de gevolgen gaat dragen van het veranderende klimaat, is wel duidelijk.