'Vermogensbeheerder Russell te koop gezet'

Het beheerd vermogen van het in Seattle gevestigde Russell Investments zou circa 293 miljard dollar bedragen. TA Associates nam de onderneming in 2016 over van beursbedrijf London Stock Exchange (LSE). Toen werd een waarde toegekend aan Russell Investments van 1,5 miljard dollar. Het is nog onduidelijk hoeveel TA Associates nu vraagt voor de vermogensbeheerder. Er werd geen commentaar gegeven tegen de krant over de zaak.

Binnen het wereldwijde vermogensbeheer vindt de laatste jaren geregeld consolidatie plaats, door druk op de inkomsten bij veel fondsbeheerders en toenemende concurrentie.