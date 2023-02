Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Gejuich van PvdA-lijsttrekker over gasbesparing is typerend

Door Martin Visser

’We kunnen het wel!’, twitterde Mei Li Vos, PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen enthousiast over de besparing in het gasverbruik. Iets later trok ze haar ’knullige tweet’ weer in en schreef: ’Het leek alsof ik geen weet had van de energiearmoede bij veel mensen. Ik was enthousiast over het feit dat bedrijven het wel kunnen, besparen.’