Geplaagd Hertz geeft nieuwe aandelen uit met waarschuwing

Hertz benadrukte in de melding dat de nieuwe aandelen ‘waardeloos’ kunnen worden doordat er nog steeds donkere wolken boven het bedrijf hangen als gevolg van de coronacrisis.

Het autoverhuurbedrijf dat wereldwijd actief is vroeg eind vorige maand nog uittel van betaling aan voor zijn activiteiten in Canada en Amerika via een zogeheten Chapter 11. Hertz gaat zwaar gebukt onder het aantal reizigers is ingestort in de voorbije maanden.

Het meer dan honderd jaar oude Hertz wil extra geld ophalen en daarmee schulden aflossen. Volgens het bedrijf is dit veel beter dan bijvoorbeeld het gedwongen verkopen van bezittingen om leningen af te lossen.

Beleggers zagen de emissieplannen van Hertz bepaald niet zitten. Het aandeel is op weg bij de start hard onderuit te gaan.