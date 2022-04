Mogelijk sterfgeval door falend beademingsapparaat Philips

Volgens een woordvoerder van Philips zijn er sinds 2018 zes gevallen bekend van apparaten van het type V60, V60 plus en V680 die uitvielen zonder dat er een alarm afging. De apparaten zijn bedoeld voor gebruik in een professionele setting zoals ziekenhuizen en zorginstellingen voor patiënten die nog zelfstandig kunnen ademen, maar daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken. In welk land het sterfgeval heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk. Het zou niet in Nederland of het Verenigd Koninkrijk zijn geweest.

In totaal zouden er 389 meldingen zijn van apparaten die stilvielen, waarbij dus in zes gevallen geen alarm afging. Behalve het overlijden van de patiënt, worden nog vier gevallen onderzocht waarbij mensen letsel opliepen, die mogelijk te maken hebben met uitval van de beademingsapparaten van Philips.

Volgens Philips kan het door een fout op de printplaat in een op de miljoen gevallen kunnen voorkomen dat de elektrische voeding naar zowel het beademingssysteem als het alarmsysteem uitvalt. In een brief aan ziekenhuizen en zorginstellingen laat Philips weten dat ze voortaan verplicht zijn bij het gebruik van de beademingsapparaten ook andere monitoring- en alarmsystemen te gebruiken. Dat werd in de handleiding van de apparaten die nu tien jaar op de markt is en 100.000 keer verkocht altijd al aangeraden.

Waarschuwingsbrieven

Philips stuurt sinds maart brieven naar gebruikers om ze te waarschuwen voor de gevaren en instructies om die te voorkomen. Als die worden gevolgd, kunnen de apparaten volgens het medische technologiebedrijf probleemloos in gebruik blijven, aangezien de kans op gevaarlijke storingen al heel klein is en met een back-upsysteem-dat volgens een Philips-woordvoerder sowieso gebruikelijk zijn in professionele zorg- bijna verwaarloosbaar is.

Volgens een woordvoerder is het bedrijf door toezichthouders als de Amerikaanse Food and Drugs Authority (FDA) op het hart gedrukt verder niet met de problemen naar buiten te komen. Een officieel persbericht volgt zodra daar met de FDA overeenstemming over is. Die wordt binnen 48 uur verwacht. Begin dit jaar werd al bekend dat Philips met een veiligheidswaarschuwing voor een aantal van zijn systemen zou komen, waarvan de kosten op €70 miljoen werden geraamd. Daaronder vielen ook de beademingsapparaten.

Twijfels over verband met sterfgeval

Een bericht van de Britse gezondheidsautoriteiten dat er meerdere doden te betreuren waren als gevolg van de falende Philipsapparatuur is volgens hem onjuist. Ook bij het overlijden van één patiënt die aan een Philips-apparaat gekoppeld was, is volgens de woordvoerder niet vastgesteld dat dit te maken zou hebben met falende apparatuur. „En wie weet blijkt dat causale verband er helemaal niet te zijn”, zegt hij.

De kwestie met de beademingsapparaten komen bovenop enorme problemen die Philips heeft met anti-apneuapparaten, waarvan vorig jaar bleek dat die brokjes geluidswerend schuim loslaten, waardoor mogelijk kanker of andere gezondheidschade kan optreden. Om de miljoenen apparaten te vervangen, heeft het bedrijf al meer dan €700 miljoen uitgetrokken en kan het mogelijk nog voor miljarden aan schadeclaims tegemoet zien van patiënten of hun nabestaanden.