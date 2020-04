Oproep: Ervaring met ouderschapsverlof?

Nu heb je als ouder wel recht op ouderschapsverlof, maximaal 26 weken per ouder in de eerste acht jaar van je kind, maar dit verlof is niet doorbetaald (al kunnen daar in cao’s andere afspraken over zijn gemaakt).

Heb jij gebruik gemaakt van dit ouderschapsverlof? Of wilde je wel verlof opnemen, maar kon je je dit niet veroorloven omdat het geen betaald verlof was? En wil je daarover vertellen en mogen we jou en je gezin ook voor De Telegraaf laten fotograferen?

Dan kom ik graag in contact met jou! Mail je verhaal en telefoonnummer naar [email protected]. We zijn alleen op zoek naar verhalen van gezinnen die vandaag ook op de foto kunnen worden gezet.