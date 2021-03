Bonus voor Corbion-personeel, zuur voor belegger

Financieel

Verlies AEX slinkt, ASML en ASMI herstellen snel

Beurzen in Amsterdam lopen vrijdag snel in op hun verlies. Just Eat Takeaway leidt de nog lange rode lijst voor Prosus en Randstad. Maar techfondsen ASML en ASMI herstellen in zeer volatiele handel naar de winstkant. ICT Group staat 30% hoger na een overnamebod.