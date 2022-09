Oud-toezichthouder: ’Er was sprake van sluimerende oorlog om gaswinning in Groningen’

Video

Ontploffingen bij Nord Stream: ‘Moment is opvallend’

Via meetstations van Zweden en Denemarken zijn twee krachtige ontploffingen gemeten bij gaspijpleidingen van Nord Stream. Er werd direct gespeculeerd over mogelijke sabotage vanuit Rusland. Hans van Cleef, energie-analist van ABN AMRO, over deze opvallende gebeurtenis.