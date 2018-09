Zo start de Volkswagen Groep met Roadmap E, het meest omvangrijke elektrificatieprogramma ooit in de wereldwijde auto-industrie. Misschien denkt u nu wel, zoals ik eigenlijk ook dacht: dat werd tijd. Tesla heeft immers al een flinke voorsprong genomen. Voor ik verder inga op de timing, eerst even meer over het ambitieuze Roadmap E van Volkswagen.

Binnen nu en 2025 komen er al 50 volledig elektrische modellen. In de jaren tot 2030 loopt het aantal elektrische modellen op tot circa 300. Voor de merken Volkswagen, Audi, Skoda en Seat. De eerste investeringsronde hiervoor vergt al ruim € 20 miljard. Maar niet alleen Volkswagen kondigde tal van elektrische modellen aan. BMW komt tot 2025 met 25 modellen volledige elektrische en auto's; de eerste in 2020. En Volvo kondigde aan dat het concern vanaf 2019 alleen nog maar met modellen komt die deels of helemaal elektrisch zijn.

Elon Musk maakte elektrisch rijden sexy

Om terug te komen op de timing van de grote autofabrikanten, soms was ik inderdaad een tikkeltje verbaasd dat autofabrikanten in Duitsland, Frankrijk, Italië, de VS en toch ook in Japan niet eerder veel meer inzetten op elektrisch rijden. Ze bleven maar investeren in benzine- en dieseltechnologie. Terwijl ondertussen het Amerikaanse Tesla onder aanvoering van de charismatische ceo Elon Musk elektrisch rijden sexy maakte. Met auto’s die geweldige rijprestaties, zoals ultrasnel optrekken, combineren met een gelikt uiterlijk. De vraag is dus: waarom duurde het zo lang? In de bestuurskamers van de grote autofabrikanten zagen ze toch hetzelfde als wij.

Noorse wetgeving

Bijvoorbeeld dat consumenten steeds milieubewuster worden en graag minder vervuilend willen autorijden, als hen maar goede mogelijkheden worden geboden. Bovendien komen steeds meer landen met strengere wetgeving. In Noorwegen bijvoorbeeld – de grootse olieproducent van Europa! – mogen vanaf 2025 geen nieuwe auto's en vrachtwagens die op benzine of diesel rijden worden verkocht. Daarnaast is er ook nog de dynamiek rond de ontwikkeling van de zelfrijdende

auto. Die komt er aan in de komende decennia en iedereen is het erover eens dat zelfrijdende auto’s elektrisch zullen worden. Waarom kwamen de autofabrikanten dan toch pas op de laatste IAA opeens met die overvloed van elektrische modellen?

Batterijtechnologie

Een deel van de verklaring is denk ik vrij simpel: het ontwikkelen van nieuwe auto’s is een lang traject. De grote autofabrikanten waren achter de schermen al lang bezig met de elektrische modellen. Maar ik denk ook dat de fabrikanten nog druk doende waren zich goed te positioneren als het gaat om de batterijtechnologie. De batterijen zijn immers cruciaal voor elektrische auto’s. Hoe sneller een batterij oplaadt en hoe groter de actieradius met een opgeladen batterij, des te sneller consumenten massaal zullen overstappen naar elektrische auto’s. Batterijen zijn dus cruciaal. De enorme hoeveelheid batterijen die Volkswagen in 2025 nodig heeft voor de nieuwe elektrische modellen staat gelijk aan de productie van tientallen gigantische batterijenfabrieken. Maar die fabrieken zijn er nu nog niet. Het concern is wel al langdurige samenwerkingsverbanden met batterijfabrikanten in China, Noord-Amerika en Europa gestart. Het ordervolume daarvoor alleen al bedraagt meer dan € 50 miljard. En daarmee is slechts de eerste golf van elektromobiliteit afgedekt.

Gigafabriek

Een continue levering van krachtige batterijen is dus de bottleneck als het gaat om het massaal produceren van elektrische auto’s. En daar heeft durfal Elon Musk eerder op geanticipeerd: begin dit jaar is Tesla namelijk al gestart met de grootschalige productie van lithium-ion batterijen, samen met Panasonic, in de gigafabriek in Nevada. Weliswaar gaf Angela Merkel in mei dit jaar het startsein voor de bouw van een gigantische batterijenfabriek ten zuiden van Berlijn, van Daimler. Maar de grote autofabrikanten hebben qua batterijproductie nog wel een achterstand op Tesla. Tesla is simpelweg eerder begonnen met het bouwen van grote batterijenfabrieken.

Enorme push voor verdere ontwikkeling

Er staat dus heel veel te gebeuren de komende jaren als het gaat om elektrisch rijden. Ik ga er daarbij vanuit dat de enorme investeringsprogramma’s van de grote autofabrikanten elektrisch rijden een enorme extra push zullen geven. Net zoals de durf van Elon Musk de hele auto-industrie in beweging heeft gebracht. Is beleggen in elektrisch rijden nu al een interessante mogelijkheid? Eigenlijk niet. Op dit moment is alleen Tesla een zogeheten pure player: volledig actief in de sector elektrisch rijden. Bij de andere grote autofabrikanten vormen benzine- en dieselauto’s op dit moment nog 90% tot 95% van het totale productievolume. Dan investeer je dus nog altijd niet in elektrische auto’s, maar in benzineauto’s. Maar met de grootscheepse programma’s als Roadmap E aanstaande zou dat de komende jaren best eens snel kunnen gaan veranderen.

Robert Schuckink Kool, Bright New World