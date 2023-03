Premium Het beste van De Telegraaf

Technische ontwikkeling van e-fuels gaat snel Ontkomt benzineauto toch nog aan verbod? ’Iedereen in een elektrische wagen illusie’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Porsche is vanaf deze maand gestart met de productie van e-fuel. Nu nog bedoeld voor raceauto’s van het Duitse merk, op den duur ook voor de grotere markt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Wellicht ontkomt de ten dode opgeschreven benzineauto toch nog aan een verbod, dankzij nieuwe klimaatneutrale brandstof. De klant kan profiteren als de ’gewone’ auto in de verkoop blijft, al moeten ’e-fuels’ dan wel flink goedkoper worden. „Het is een illusie te denken dat iedereen binnenkort in een elektrische auto rijdt.”