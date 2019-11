Ⓒ LEX VAN LIESHOUT

Op Wall Street blijven de records maar sneuvelen. Ook de AEX-index, de belangrijkste graadmeter in Amsterdam is in de voorbije weken uitstekend op dreef met een piek tot dicht bij de mijlpaal van 600 punten. Waarom zijn beleggers zo enthousiast en en hoe lang kan het nog goed gaan?