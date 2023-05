Beursblog: beleggers duiken op Arcadis en AMG; zware averij bij ForFarmers

De Chinese beurs heeft donderdag tussentijds de wind in de rug. Vooral de grote techbedrijven geven daarbij steun. Vanmiddag zijn alle ogen gericht op de Europese centrale bank die waarschijnlijk de rente nog eens met 25 basispunten verhoogt. In de VS krijgt PacWest voorbeurs klappen na het nieuws dat de regionale bank zich in de verkoop heeft gezet.

