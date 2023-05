Beursblog: beperkte schade AEX bij slot

De AEX heeft zich in de laatste paar handelsuren redelijk weten te herstellen van de stevige dip eerder in de middag. Het besluit van de ECB om de rente met nog eens 25 basispunten te verhogen, was al verwacht. De toelichting door voorzitter Lagarde bevatte ook geen grote verrassingen. De vrees dat er opnieuw een paar Amerikaanse banken gaan opvallen, hield de gemoederen wel bezig. In de AEX stonden banken en verzekeraars daardoor onder druk.