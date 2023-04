Premium Het beste van De Telegraaf

Landbouwakkoord is weer wat verder weg

Door Eva Segaar en Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Boerenactiegroep Agractie kwam met de harde eis dat landbouwgrond een beschermde status krijgt. Ⓒ Foto ANP/HH

Volgens landbouwminister Piet Adema wordt het nog best wel spannend of er de komende weken een Landbouwakkoord ligt. Hoewel hij er de afgelopen tijd steeds op hamerde dat het er in april moest zijn, lijkt hij nu toch een iets minder strikte deadline te hanteren, en uit te gaan van half mei.