Volvo Cars mogelijk naar de beurs in Stockholm

Autoconcerns staan voor grote investeringen in elektrisch en geautomatiseerd rijden. Eerder probeerde Geely daar kapitaal voor vrij te spelen door het Zweedse merk samen te voegen met zijn eigen autodivisie. Uiteindelijk ging die fusie niet door.

Berichten over een beursgang van Volvo Cars, niet te verwarren met vrachtwagenfabrikant Volvo Trucks, gaan al langer rond. Persbureau Bloomberg meldde eerder dat Geely bij een beursgang van Volvo mikt op een waardering van ongeveer 16,5 miljard euro voor het bedrijf.

Geely kocht Volvo in 2010 van het Amerikaanse autoconcern Ford voor een bedrag van circa 1,4 miljard euro. Volgens Geely-voorzitter Eric Li is de winstgevendheid van het merk in de jaren onder de Chinese moedermaatschappij sterk verbeterd.