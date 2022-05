Consument krijgt te weinig voor teruggeleverde stroom

Consumenten die met hun zonnepanelen op jaarbasis meer stroom opwekken dan gebruiken, geven deze overtollige stroom terug aan het net. Daarvoor krijgen ze van hun energieleverancier een zogeheten terugleververgoeding. Deze vergoeding moet redelijk zijn.

Tot 2014 was vastgelegd dat minimaal 70% van het kale leveringstarief een redelijke vergoeding was. In afwachting van de nieuwe Energiewet is er nu geen vastgelegd percentage. De Consumentenbond gaat in zijn onderzoek daarom uit van de eerder gestelde 70%.

De Consumentenbond bekeek de modelcontracten van dertig energieaanbieders en vergeleek daarbij het leveringstarief voor stroom met de terugleververgoeding. Van de dertig onderzochte energieleveranciers halen veertien lang niet die 70%. Zes aanbieders betalen zelfs minder dan 15% van het kale leveringstarief (exclusief belastingen en opslagen) die zij hun klanten rekenen.

EnergyZero en DGB Energie betalen het slechtst: hun vergoeding voor zonnestroom bedraagt slechts 7% van het leveringstarief. Van de grote leveranciers betaalt Essent het slechtst: 11% van het leveringstarief.

„Volstrekt oneerlijk”, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. „De energieleveranciers hebben de afgelopen maanden hun leveringstarieven enorm verhoogd. Tegelijkertijd zitten zij voor een dubbeltje op de eerste rang door een minimale vergoeding te geven aan particulieren die stroom aan hen leveren.”

Vergelijken

Van vijftien aanbieders is de terugleververgoeding even hoog of zelfs iets meer dan het leveringstarief dat zij rekenen. De vergoedingen lopen uiteen van een schamele drie cent tot maar liefst 66 cent per KwH.

„Bij een overschot van op jaarbasis zelf opgewekte stroom 1000 kWh op jaarbasis scheelt dat meer dan €600. Dat is een flinke smak geld. Het loont voor zonnepaneelbezitters dan ook om aanbieders met elkaar te vergelijken. Een leverancier die goedkoper lijkt, kan door zijn schrale terugleververgoeding misschien toch geen voordelige keuze zijn”, aldus Molenaar.