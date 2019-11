Unibail optimistisch over winstraming 2019

Het bedrijf rekent voor dit jaar op een aangepaste terugkerende winst per aandeel (areps) van 12,10 tot 12,30 euro. Over de eerste negen maanden steeg de totale omzet van het bedrijf met 26 procent tot meer dan 2,7 miljard euro. Dat komt vooral door de overname van het Australische Westfield vorig jaar, aldus de onderneming. Daar stonden wel desinvesteringen afgerond in 2018 en 2019 tegenover.

"Huurders doen goede zaken"

Dit vindt DFT-verslaggever Pieter van Erven Dorens:

„De cijfers van Unibail zijn nogal onoverzichtelijk door de overname van de Westfield-winkelcentra, desinvesteringen en verbouwingen. Positief is wel de gemelde verkoopstijging bij de huurders met 5,2%. Dat is flink beter dan hoe de winkelmarkt in zijn geheel presteert. Ook groeide op het Europese continent het aantal bezoeken met 3,1% en in het Verenigd Koninkrijk met 3,9%. Kennelijk gaan de zaken zoals verwacht, want Unibail handhaafde zijn winstgprognose van afgelopen juli.”

De bruto-huurinkomsten gingen met 22 procent omhoog tot bijna 2,3 miljard euro. Unibail sprak van solide groei in Centraal-Europa, Oostenrijk en Duitsland.