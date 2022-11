’Luchtvaart is spanning, sensatie en sexy!’

Premium Binnenland

Zwabberbeleid met aanbesteding nieuwe onderzeeboten

De Onderzeedienst van de marine dreigt kopje-onder te gaan doordat de oude onderzeeboten nog zo lang in de vaart moeten blijven. De Commandant Zeestrijdkrachten spreekt zijn dringende zorg daarover uit in een interne nota. Het leven rekken van de oude Walrusonderzeeërs kost tientallen miljoenen, per...