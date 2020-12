Digitale munt bitcoin bijt tanden stuk op $20.000

Op cryptoplatform Condesk werd de bitcoin rond 14.00 uur (Nederlandse tijd) net onder de $19.000 verhandeld, een min van 1%. Op dinsdag werd nog een nieuwe piek neergezet van $19.910.

Beleggers in de bitcoin hebben gas teruggenomen na de krachtige opmars voor de cryptomunt in de voorbije weken. De digitale munt liet in november een prachtige rit omhoog zien gesteund door animo bij institutionele partijen om in te stappen.

Daarnaast is er bij bedrijven groeiende interesse om platformen open te zetten voor de cryptomunten. Vooral betalingsverwerker PayPal zet de vaart er goed in met stappen om de handel met onder meer de bitcoins toe te laten voor gebruikers.

Verder wordt de bitcoin steeds door een aantal partijen meer geprezen als de munt voor de toekomst met snelle afname van cash geld. Hedgefondsmanager Paul Tudor Jones benadrukte deze week in een speech dat onafhankelijke digitale munten een dominante factor gaan worden in het betalingsverkeer.

Voor de bitcoin is 2020 vooralsnog een bijzonder jaar. De digitale munt is sinds begin van dit jaar al bijna 180% in waarde opgelopen.