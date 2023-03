Premium Het beste van De Telegraaf

Column: meer geld, meer problemen

Door Edin Mujagic Kopieer naar clipboard

ECB-president Christine Lagarde spreekt ineens over de geldhoeveelheid, evenals andere centrale bankiers. Ⓒ ANP/HH

Het is deze week de jaarlijkse Week van het Geld. Die wordt al voor de twaalfde keer gehouden, met deze maal als thema ’Bedwing de bling’. De Week van het Geld heeft als doel jongeren te leren verstandig om te gaan met geld, verleidingen te doorzien en te dromen zonder in de problemen te komen. Want wat lonkt en blinkt er een hoop. „Bling is overal en soms moeilijk te weerstaan”, lezen we op de bijbehorende website.