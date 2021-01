AEX houdt stand met steun van tech

Financieel

Goed begin AEX in eerste week 2021 is halve werk

De AEX doet vrijdag aangezwengeld door chipfondsen goede zaken. Het toegenomen vertrouwen bij beleggers dat er extra stimulering in de VS op komst is, gaf de aanzet om de nieuwjaarsrally weer te hervatten. Just Eat Takeaway en Galapagos zitten ook in de voorhoede.