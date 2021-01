AEX sluit lager door coronazorgen

De AEX-index eindigde 0,5% lager op 642,42 punten. De AMX zakte 0,8% tot 964,75 punten. De koersenborden in Londen (-1%), Parijs (-0,8%) en Frankfurt (-0,7%) kleurden eveneens rood.

Volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro, verleggen beleggers hun blik naar het jaarcijferseizoen, dat eind deze week losbarst met de resultaten van de Amerikaanse financieel dienstverleners BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo. In Nederland komt snellaadbedrijf Fastned dinsdag met resultaten. Volgende week woensdag rapporteert chipmachinefabrikant ASML de cijfers over 2020.

Volgens de statistieken belooft 2021 trouwens een positief beursjaar te worden. De Amerikaanse beursindex S&P 500 is sinds 1950 namelijk in 76% van de jaren na presidentsverkiezingen gestegen als de eerste week van januari met winst eindigde.

Wessels is zelf gematigd optimistisch over aandelen in 2021. „De lockdowns in Europa gaan weliswaar langer duren. Maar de vaccins zijn onderweg. Ook komt er in de loop van dit jaar economisch herstel aan.” Doordat de nieuwe president Joe Biden kan rekenen op een meerderheid in het Amerikaanse Congres denkt Wessels bovendien dat de economische groei in de VS hoger gaat uitvallen.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag in de verliezen gedoken na de recordstanden van vrijdag. Op Wall Street koerste de Dow Jones-index aan het einde van de middag 0,2% lager. Techbeurs Nasdaq zakte 0,7%. Twitter kreeg een koersdreun van 6% voor de kiezen na het verwijderen van president Donald Trump van het berichtenplatform. In Azië was het beeld op de beurzen vanochtend gemengd.

Akzo aan kop, ING onderop

In de AEX was verffabrikant AkzoNobel de koploper met een plus van 2,2%. Just Eat Takeaway (+0,9%) viel ook in de smaak bij beleggers. De langer durende lockdowns kunnen goed uitpakken voor het maaltijdenbestelbedrijf. Just Eat Takewaway komt trouwens woensdag met de omzetcijfers over 2020.

Prosus steeg 0,4%. De techinvesteerder had het vorige week nog zwaar na berichten dat de Amerikaanse regering zijn belangrijkste deelneming, het Chinese Tencent, wil aanpakken.

ING stond onderaan bij de hoofdfondsen met een min van 2,9%. Het bankconcern deed een stap terug na de fraaie koerswinst van vorige week, toen beleggers massaal bankaandelen inkochten.

Biotechbedrijf Galapagos leverde 1,3% in. Bierbrouwer Heineken (-1,4%) en uitzender Randstad (-1,5%) stonden onder druk door de langere lockdowns in Europa.

In de AMX was JDE Peet’s de grootste stijger. De koffie- en theegigant wist een ochtendverlies van 3% om te buigen in een winst van 0,6%. Kunstmestfabrikant OCI mocht ook 0,6% bijschrijven.

Bij de middelgrote fondsen was vastgoedfonds Eurocommercial (-3,2%) de grootste achterblijver. Financieel dienstverlener Intertrust werd 3,1% teruggezet.

Smallcapfonds Ajax verloor 0,1%. Zondag behield de voetbalclub de koppositie in de Eredivisie dankzij een gelijkspel tegen concurrent PSV.

Bouwbedrijf Heijmans klom 2,3%. Zijn financieel directeur Hans Janssen vertrekt over drie maanden.

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen ging 1,2% omlaag. Topman Karl Guha kondigde aan eind dit jaar op te stappen.

Fastned klom op de lokale markt met 7,4%, vooruitlopend op de publicatie van zijn jaarcijfers dinsdag. De koers van de leverancier van laadpalen is in de afgelopen drie maanden vijf keer over de kop gegaan.

