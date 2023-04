Premium Het beste van De Telegraaf

KLM weer op eigen benen: ’Dank aan overheid, maar dit is fantastisch’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Bij luchtvaartmaatschappij KLM is dinsdag de vlag uitgegaan omdat de kredietfaciliteit bij de overheid is opgezegd. KLM verruilt garanties voor €2,4 miljard van de Staat in voor een nieuwe kredietfaciliteit van €1 miljard bij een combinatie van veertien banken, en dat alles ondanks de onzekere toekomst met de opgedragen krimp van Schiphol.