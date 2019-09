Miljoenenfraude met nertsenpelzen

De nertsenpelzen werden jarenlang via via op buitenlandse veilingen verkocht, om de opbrengst buiten het zicht van de fiscus te houden. Ⓒ VIDIPHOTO

Amsterdam - De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft elf invallen gedaan in onder meer Houten, Putten en Zeewolde in een onderzoek naar een omvangrijke belastingfraude met nertsenpelzen. Bij de actie is een man uit Houten aangehouden.