ABN Amro door het stof na aanmaning voor Oekraïense

Maastricht - ABN Amro wil dat de Oekraïense Lena een tekort op haar rekening aanvult. In een brief wordt aangegeven dat de vluchtelinge nog servicekosten moet betalen. De rekening kan daarna worden opgeheven, maar dat moet ze wél zelf doen. Probleem: Lena verblijft in oorlogsgebied.