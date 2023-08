Vooral oudere heeft aflossingsvrije hypotheek, is dat een probleem?

Amsterdam - Van de 60-plussers heeft twee op de drie een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Bij huiseigenaren onder de 40 jaar is dit slechts een op de vijf. Is dit een probleem? De aflossingsvrije hypotheek is zowel de goedkoopste als de duurste optie.

Vooral senioren hebben nog een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Dan kan een probleem zijn, maar lang niet altijd. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images