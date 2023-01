Premium Het beste van De Telegraaf

KLM-piloot ziet raketlancering: ’Uniek moment’

Door YTEKE DE JONG Kopieer naar clipboard

Piloot Vincent Hoekveld in de cockpit van de Airbus A330. Ⓒ foto Michel van Bergen

Schiphol - KLM-piloot Vincent Hoekveld zag de hemel boven Florida vorige week ineens helder worden, terwijl het nacht was. Hij was op tien kilometer hoogte in de cockpit getuige van de lancering van een raket. ’Een uniek moment.’