Debutanten bijna klaar voor Wiener Ball

Therese, student in Middelburg, vertelde dat ze tijdens de danslessen niet alleen de plechtige quadrilles instuderen, zoals ze ooit werden gedanst aan het hof van de Oostenrijkse keizers. ,,Die heb ik het beste onder de knie”, zei adelborst David van der Woude. ,,We krijgen ook de Friesenrock”, volgens Therese, ,,Op feestjes in Middelburg wordt die al vaker gedanst!”

Balvoorzitter Antoinette Nikkels van der Veen (l.), ambassadeur Astrid Harz en de vorige voorzitter Martin van Pernis. Ⓒ De Telegraaf

Enthousiast stond ze bij te praten met mede-debutanten Odylia van Rechteren, eindexamenkandidaat in Utrecht, Robine van der Hoop, it-student in Zwolle en adelborst Demi Hurkmans, die net als David studeert aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. ,,Er zijn vijf debutanten van het KIM”, wist David. ,,En nog een paar van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Wij krijgen ook dansles op onze opleiding. Want we moeten ons overal kunnen bewegen.”

Matthieu Borsboom (2de l.), uit het Comité van aanbeveling, met bestuursleden van de oud-debutanten Antje Nikkels van der Veen, Marco Boudens en Sebastiaan Heidotting (r.). Ⓒ De Telegraaf

,,Ik verwacht een sprookjesachtige avond”, zei Julia Meijer, die begint aan een promotie-onderzoek in Utrecht. ,,Het is gewoon een leuke avond met vrienden”, vond Leonora Maas, trainee in de bouwtechniek en bestuurslid van de oud-debutanten die de organisatie ondersteunen. Het is overigens vooral een avond voor het publiek, dat inmiddels bijna 300 kaarten kocht om tot diep in de nacht te kunnen zwieren en swingen op de enige avond in het land waarop dat zo kan.

Debutanten v.l.n.r. Julia Meijer, David van der Woude en Maurits Metzelaar met oud-debutante Leonora Maas. Ⓒ De Telegraaf

,,Geweldig wat ze allemaal organiseren”, wist balvoorzitter Antoinette Nikkels van der Veen over de oud-debutanten. ,,Zoals de locaties voor de danslessen door het hele land. En veel meer!”

De ontvangst bij de ambassadeur is net als de rondreizende lessen onderdeel van de voorbereidingen waarmee de debutanten uit het hele land elkaar leren kennen.

Hulp-debutanten zijn er ook. ,,Wij zijn oud-debutanten die opnieuw debuteren, alleen te helpen”, legde Annabelle Ledeboer uit naast Philippa Nikkels van der Veen.

Stephan Stokkermans en zijn dochter Jill (r.), beiden van Huis ter Duin, met bestuursleden van de hulp-debutanten Annabelle Ledeboer (l.) en Philippina Nikkels van der Veen. Ⓒ De Telegraaf

Zo werkt een steeds hechtere groep toe naar de grote feestdag in Huis ter Duin in Noordwijk.

,,Nederland en Duitsland kennen carnaval. Wij hebben onze bals”, lachte gastvrouw Harz. ,,Op de bals wordt enthousiast het leven gevierd!”