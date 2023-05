Vakbonden houden vast aan looneis ondanks economische krimp

„Je ziet dat in Nederland de lonen meer achterblijven dan in de landen om ons heen. Dat drukt de economie en leidt ertoe dat de consument de hand op de knip houdt”, zegt de FNV-voorzitter. Zorgen over een dreigende recessie heeft hij niet. „Maar dit is wel een teken aan de wand dat de koopkracht moet worden gestimuleerd en de lonen dus omhoog moeten.” Volgens Tuur hebben bedrijven „geld zat.” „Er is meer winst dan ooit. Dat wordt wel gedeeld met de aandeelhouders, maar niet met werknemers.”

Ook voor CNV-voorzitter Piet Fortuin blijft de eis voor 10 procent meer loon „staan als een huis.” „We stellen de looneisen zeker niet naar beneden bij. Bijna een op de vijf werkenden kan nu niet rondkomen en 14 procent redt het einde van de maand niet, blijkt uit recent CNV-onderzoek. Terwijl bedrijven daarentegen torenhoge winsten maken. En ook de prijzen flink hebben verhoogd, zonder dat de bedrijfskosten daartoe aanleiding gaven.”

De vakbond vreest dat de komende tijd meer mensen hun rekeningen niet kunnen betalen. Fortuin spreekt van „een kritische fase”, aangezien volgens hem de consumentenprijzen hoog blijven maar werkgevers sneller minder uitgeven als het economisch wat minder dreigt te gaan. „Juist daarom strijden we door”, zegt de voorzitter. „We laten ons niet gek maken door berichtgeving over economische afkoeling.”

Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, verwacht dat de economie nog harder zal worden geraakt als gevolg van achterblijvende lonen in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt. „Stijgende lasten door bewust kabinetsbeleid en achterblijvende lonen voor met name de inkomens vanaf modaal zullen ook de komende tijd een negatief effect hebben”, zegt hij in een reactie op de CBS-cijfers.