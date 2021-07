Boeing duikt omlaag op afwachtende beurzen VS

Rond 17.50 uur staat de Dow Jones-index 0,1% lager. De beursgraadmeter tikte maandag een record aan en sloot net onder de magische grens van 35.000 punten. De breed samengestelde S&P 500-index stijgt 0,1%. Technologiebeurs Nasdaq klimt 0,4%.

Een tegenvaller voor beleggers is dat de inflatie in de VS vorige maand is opgelopen naar het hoogste niveau in bijna 13 jaar. Volgens de Amerikaanse overheid namen de consumentenprijzen met 5,4% toe in vergelijking met een jaar eerder. Dat is sterker dan economen hadden verwacht. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. De laatste tijd waren er op de financiële markten zorgen dat de centrale bank vanwege de hoge inflatie sneller zou kunnen overgaan tot het afbouwen van het steunbeleid en het verhogen van de rente.

JPMorgan Chase en Goldman Sachs hebben het cijferseizoen in de VS geopend met flinke hogere winsten. JPMorgan heeft in het tweede kwartaal de winst meer dan verdubbeld naar $11,9 miljard. De bank profiteert van het vrijkomen van miljarden dollars aan reserves die eerder opzij werden gezet vanwege de onzekerheid over de coronacrisis. Maar ook met het adviseren rond bedrijfsfusies en overnames en het begeleiden van beursgangen verdiende de bank meer. Beleggers hadden echter nog iets meer verwacht. Het aandeel JPMorgan Chase staat 2,6% lager.

Bekijk ook: Opgewekte AEX zet recordreeks voort

De beurskoers van Goldman Sachs zakt 1,4%. De zakenbank boekte een kwartaalwinst van $5,3 miljard. Een jaar eerder was dit slechts $197 miljoen, maar dat kwam omdat de bank toen veel geld kwijt was aan juridische kosten rond een fraudeschandaal in Maleisië. Ook Goldman Sachs deed goede zaken met het verlenen van advies bij fusies en overnames en bij de commissies voor het naar de beurs brengen van bedrijven, door de hausse aan beursgangen in New York van de afgelopen tijd. Daarnaast kwam ook bij Goldman Sachs geld vrij uit de stroppenpot voor slechte leningen.

PepsiCo staat 2,7% hoger. Het frisdrank- en snackconcern zag de omzet met 21% omhoog schieten in het tweede kwartaal. De onderneming deed vooral goede zaken met frisdrankmerk Pepsi, dat veel meer werd verkocht nu bioscopen, restaurants en stadions voor sportwedstrijden in de VS weer open zijn. Zoutjes van Lay’s en Dorito’s zorgden ook voor meer inkomsten. PepsiCo boekte ook een hogere winst. Die kwam uit op bijna $2,4 miljard, tegenover $1,6 miljard in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Boeing duikt 3,5% omlaag op Wall Street. De vliegtuigfabrikant gaat dit jaar veel minder 787 Dreamliners leveren dan voorzien. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA maakte namelijk bekend dat nog niet geleverde Boeing 787 Dreamliners een nieuw mankement vertonen. Boeing voorspelt nu dit jaar minder dan de helft van de ongeveer honderd toestellen in zijn inventaris af te leveren in plaats van de „overgrote meerderheid.”

Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic verliest opnieuw en staat op een min van 3,7%, na de duikeling van ruim 17% op maandag. Een dag nadat oprichter Richard Branson met een testvlucht van de raket van zijn bedrijf tot 80 kilometer boven het aardoppervlak was gereisd, kondigde Virgin Galactic aan nieuwe aandelen te willen uitgeven voor $500 miljoen. Dat valt niet goed bij beleggers.