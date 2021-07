’Goldman Sachs wint op matte beurzen VS’

Voor de Dow Jones-index wordt een circa 0,1% lagere opening voorzien. De beursgraadmeter tikte maandag een record aan en sloot net onder de magische grens van 35.000 punten. De breed samengestelde S&P 500-index opent naar verwachting 0,2% in de min. Technologiebeurs Nasdaq komt naar verwachting circa 0,2% lager uit de startblokken.

JPMorgan Chase en Goldman Sachs hebben het cijferseizoen in de VS geopend met flinke hogere winsten. JPMorgan heeft in het tweede kwartaal de winst meer dan verdubbeld naar $11,9 miljard. De bank profiteert van het vrijkomen van miljarden dollars aan reserves die eerder opzij werden gezet vanwege de onzekerheid over de coronacrisis. Maar ook met het adviseren rond bedrijfsfusies en overnames en het begeleiden van beursgangen verdiende de bank meer. Beleggers hadden echter nog iets meer verwacht. Het aandeel JPMorgan Chase staat 0,7% lager in de voorbeurshandel.

Voor de beurskoers van Goldman Sachs wordt een 1% hogere opening voorzien. De zakenbank boekte een kwartaalwinst van $5,3 miljard. Een jaar eerder was dit slechts $197 miljoen, maar dat kwam omdat de bank toen veel geld kwijt was aan juridische kosten rond een fraudeschandaal in Maleisië. Ook Goldman Sachs deed goede zaken met het verlenen van advies bij fusies en overnames en bij de commissies voor het naar de beurs brengen van bedrijven, door de hausse aan beursgangen in New York van de afgelopen tijd. Daarnaast kwam ook bij Goldman Sachs geld vrij uit de stroppenpot voor slechte leningen.

PepsiCo staat 1,5% hoger in de voorbeurshandel. Het frisdrankconcern heeft de afgelopen drie maanden de winst met 9% zien stijgen naar $3,1 miljard en verhoogt zijn winstverwachting voor dit jaar.