Binnenland

Bijna 600 hennepkwekerijen ontdekt door netbeheerder Liander

Netbeheerder Liander heeft vorig jaar samen met de politie 587 hennepkwekerijen ontdekt, waar sprake was van energiediefstal. Daarbij is 34,9 miljoen kilowattuur (kWh) illegaal stroom afgetapt. Dat is bijna net zoveel als jaarlijks door 10.000 huishoudens wordt gebruikt.