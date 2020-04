'Wall Street opent lager na opmars'

New York - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting lager beginnen, na de sterke opmars vorige week. Beleggers op Wall Street keren terug van een lang weekend, want vrijdag waren de Amerikaanse beurzen dicht vanwege Goede Vrijdag. Er wordt vooral uitgekeken naar het begin van het cijferseizoen in de Verenigde Staten, waarbij de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven duidelijk moet gaan worden. Ook de oliemarkt staat in de belangstelling na de deal tussen oliekartel OPEC en andere landen over een productieverlaging.