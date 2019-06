Wensen consument maken supermarkt duurder

Het hele jaar door vers groente en fruit uit alle seizoenen in de supermarkt. Ⓒ ANP Ahold Delhaize… 20.975 0.41 %

De prijs van boodschappen was de afgelopen week weer voer voor discussie. Terwijl CBS-cijfers aangaven dat ons dagelijks brood het afgelopen jaar flink duurder is geworden, meldde minister Schouten (Landbouw) dat we juist te weinig betalen. Ook de wens om steeds gemakkelijker, exotischer en gezonder te willen eten laat zich voelen in de portemonnee.