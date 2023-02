Premium Het beste van De Telegraaf

KLM-topvrouw: ’Meer herrie door krimp Schiphol’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

KLM zegt dat krimp van Schiphol niet nodig is.

Amsterdam - Krimp van Schiphol is onnodig en schadelijk voor KLM. Dat zegt topvrouw Marjan Rintel van de luchtvaartmaatschappij. Volgens haar is er onvoldoende perspectief en een ’negatieve spiraal’ als minister Harbers en Schiphol het krimpplan doorzetten, zo meldt ze donderdag in een gesprek met De Telegraaf.