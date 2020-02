Omzetdaling voor verfreus AkzoNobel

Over de laatste drie maanden van 2019 boekte AkzoNobel een omzet van 2,2 miljard euro. Dat was 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het rendement op de verkopen steeg daarbij wel tot 9,9 procent, tegenover 7,8 procent een jaar eerder. De operationele winst bedroeg 173 miljoen euro, fiks meer dan de 68 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2018. Dat komt onder andere doordat destijds negatieve lasten van 113 miljoen op het operationele resultaat ban AkzoNobel drukten.