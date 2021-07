Club voor steun aan lintjesdragers

De vereniging werd in 1902 opgericht om koningin-moeder Emma te ondersteunen bij haar hulp aan tuberculose-patiënten. „In Oranje Nassau’s Oord in Renkum”, weet jhr. Pieter de Savornin Lohman over het voormalig sanatorium, nu als verpleeghuis onderdeel van de Gelderse Zinzia Zorggroep. Tijdens de recente ledenvergadering in het Chassé Theater in Breda droeg hij zijn voorzittershamer over aan chirurg en musicus Boni Rietveld.

Hans van Eenennaam (l.), die afscheid nam als voorzitter van de Raad van Toezicht, met jhr. Pieter de Savornin Lohman. Beiden bleven overigens lid van de raad en van het bestuur. Ⓒ Foto Henk van der Feest

„Destijds bestond de vereniging met name uit de beter gesitueerden”, weet de jonkheer, tevens voorzitter van de Hoge Raad van Adel. „Nu is de vereniging er in de eerste plaats om elkaar op te vangen en om de onderlinge saamhorigheid te stimuleren.”

Onder de 10.000 leden van de grote gedecoreerden-familie zijn er tien tot vijftien die daadwerkelijk steun ontvangen van hun vereniging. „Ieder jaar wordt er zo’n €30.000 tot €40.000 uitgekeerd aan gevallen waarvan je denkt: ’Hoe is het mógelijk’”, is de ervaring van de oud-voorzitter. „Soms worden mensen geconfronteerd met een opeenstapeling van ellende, die vooraf niet te voorzien was.”

Michiel van Haersma Buma (l.) met Boni Rietveld Ⓒ Foto Henk van der Feest

Om deze hulp mogelijk te maken, betalen de ridders, officiers en commandeurs een contributie van tien euro. „Het was €4,50”, zegt De Savornin Lohman, „omdat het ooit 4,50 gulden was. Na twintig jaar hebben we het maar eens verhoogd.”

’Beruchte AVG’

Aanleiding daartoe is ook de invoering van de privacywet AVG. „In de doos bij hun onderscheiding krijgen mensen van ons een brief, waarin zij worden uitgenodigd om lid te worden. Maar in de euforie van het moment valt zo’n brief niet op. Daarom schreven we hen na een half jaar nog eens aan en daarop meldden zij zich vaak pas aan. Door de beruchte AVG mag het Kapittel voor de Civiele Orden ons hun adresgegevens echter niet meer doorsturen. Daardoor loopt het aantal leden terug met 200 tot 300 per jaar.”

NVLNR-bestuurslid Lysbeth van Valkenburg-Lely Ⓒ Foto Henk van der Feest

Terwijl er een extra reden is om lid te worden. Want op de lustrumvieringen van de vereniging mag het imposante ’groot versiersel’ worden gedragen: het ridderkruis dat anders alleen op avondkleding en ambtskostuums is toegestaan. „Geweldig te zien, hoe iedereen dan loopt te stralen”, zegt de oud-voorzitter.

KVLNR-bestuursleden jhr. Tim op ten Noort en Margaret barones de Vos van Steenwijk-Groeneveld. Ⓒ Foto Henk van der Feest

Met hem nam ook oud-hofmaarschalk Hans van Eenennaam afscheid. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht en is opgevolgd door de Delftlandse dijkgraaf Michiel van Haersma Buma.