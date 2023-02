Alfen bouwt in Vlissingen grootste batterij van Nederland

Systemen zoals Pollux, zoals dit energieopslagsysteem met batterijen van Alfen heet, gaan komende jaren pieken in het stroomnet opvangen, stellen de bedrijven woensdag. Ze maken daarbij geen bedrag bekend. Volgens insiders gaat het echter om meerdere miljoenen euro’s aan investering.

Nederland stapt komende jaren vanwege klimaatafspraken uit gas- en kolencentrales, die afgelopen decennia juist werden ingeschakeld als Nederland een tekort aan stroom dreigde te krijgen.

Met meer energie van zon en wind op komst, die echter niet altijd stroom kunnen leveren, zal het aantal pieken in het elektriciteitsnetwerk versneld kunnen toenemen. Grote batterijen zoals die van Pollux moeten de groene stroom van vooral offshore-windparken zoals voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust opslaan, om die stroom op de stille momenten door te geven aan klanten. De grote batterijen leveren vooral aan de industrie.

Bekijk ook: Deze vijf Willie Wortels verlagen CO2 nu al drastisch

Opzwepende concurrentie

Het is in opslag van elektriciteit de grootste opdracht in Nederland in de historie van Alfen, zo meldt het 85 jaar oude bedrijf dat in negen Europese landen actief is.

Het Utrechtse SemperPower ontwikkelt en financiert het nieuwe systeem, dat eind dit jaar gereed moet zijn. Het beursgenoteerde Alfen uit Almere levert de installatie en verricht het onderhoud.

Concurrenten in de markt zwepen elkaar op. In oktober kwam de Giga Buffalo-batterij op de markt, gehuurd door Eneco. Dit energieopslagsysteem levert 48 megawattuur capaciteit en gold tot nu toe als de grootste van Nederland.