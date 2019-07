Zwitserse aandelen alleen in land zelf te koop

Brussel en Bern ruziën over hoe hun relatie eruit komt te zien. Zwitserland is geen onderdeel van de EU. In plaats daarvan zijn er allerlei bilaterale afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over handel en migratie. Al die afspraken moeten straks vervangen worden door een nieuw raamwerk, maar die onderhandelingen zijn vastgelopen.

Druk op Zwitsers

Om druk te zetten op Zwitserland, erkent de EU de Zwitserse beurzen vanaf vandaag niet meer. Dat zou betekenen dat er vanuit EU-landen niet meer op de Zwitserse beurs gehandeld kan worden. Wel kunnen Europese beleggers in Zwitserse bedrijven handelen via Europese beurzen.

Dat zou een gevoelige klap zijn voor de beurs van Zürich, die zou de volumes zien inzakken. Een derde van de handel in Zwitserse aandelen komt van buiten Zwitserland. Drie van de tien meest verhandelde aandelen van Europa, Nestlé, Roche en UBS, zijn genoteerd in Zürich.

Bern slaat terug

Daarom nam Bern tegenmaatregelen. Zwitserse aandelen mogen vanaf vandaag niet meer via Europese beurzen verhandeld worden. Wil een belegger een aandeel in een Zwitsers bedrijf kopen of verkopen, dan kan dat alleen via Europese partijen die hierop zijn aangesloten. Zo wordt voorkomen dat het volume op de Zwitserse beurs dramatisch inzakt.

Op korte termijn merken beleggers hier nog weinig van. Zo laat Binckbank weten dat de handel in Zwitserse bedrijven via een buitenlandse broker met een aansluiting op de beurs van Zürich gaat. Voor hen verandert er in de nieuwe situatie dus niets, en particulieren kunnen nog gewoon hun aandelen Nestlé of UBS verhandelen.

Zwitserse beurs de dupe

Maar op de langere termijn dreigt de Zwitserse beurs minder aantrekkelijk te worden voor bedrijven. Als de toegang voor Europese beleggers moeilijker wordt, is er minder handel in die aandelen. Dan zullen bedrijven voor een notering eerder uitwijken naar een beurs binnen de EU.

Sommige bedrijven hebben een notering in meerdere landen, bijvoorbeeld in Zwitserland en in de EU. Europese beleggers die geen toegang hebben tot een broker in Zwitserland, wijken dan uit naar de Europese notering. Die kan minder liquide zijn. Dat betekent dat de spread, dus het verschil tussen de bied- en laatprijs, hoger ligt. En dan is een belegger duurder uit.