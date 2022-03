Torenhoge inflatie in februari iets lager: 7,2%

Premium Financieel

Column: meten is weten bij inflatiemeting, maar niet altijd

Consumentenprijsindex (CPI) is zonder twijfel de meest bekende inflatie-maatstaf. Als we het over 6,4% geldontwaarding in Nederland hebben, dan doelen we op het CPI-cijfer. In tegenstelling tot afstanden, zijn er echter meerdere manieren waarop statistici en economen inflatie berekenen. Waar een met...