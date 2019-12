Een stijgende energierekening en sluwe oplichterstrucs

Dat de energierekening volgend jaar wederom zou kunnen tegenvallen vanwege hogere netwerkkosten, was wel even schrikken.

Gelukkig zijn er wel dingen die je zelf kunt doen om toch minder te betalen aan gas en licht.

Ook goed gelezen: het verhaal over een woningkoper die het zo vervelend vond dat hij een belastingaangifte moest overleggen voor een hypotheek (die hij overigens gewoon kreeg) dat hij naar het Kifid, klachteninstituur voor de financiële sector, stapte.

En in de dure decembermaand zijn we extra alert op criminelen. Het artikel over een sluwe truc die dieven toepassen om geld te stelen met behulp van een smartwatch en Apple Pay werd dan ook goed aangeklikt.

Daarnaast worden steeds meer pogingen gedaan mensen geld af te troggelen door in te spelen op hun emoties: nog nooit vielen er zoveel slachtoffers van datingfraude. En het ergste moet nog komen: in december komen doorgaans de meeste meldingen binnen bij de Fraudehelpdesk.

Ook oppassen is het voor nepberichten van de Belastingdienst. De afgelopen week zijn er wel héél veel meldingen binnengekomen.

Het openbare leven in Frankrijk ligt weer eens stil: de Fransen staken tegen verhoging van de pensioenleeftijd bij verschillende beroepen. Martin Visser keek er eens nuchter naar: hebben die Fransen het nou beter bekeken dan wij of niet?

Niet iedereen heeft geldproblemen. Voor wie het breed heeft en het breed laat hangen, is er nu in Amsterdam een bar waar de allerduurste whisky’s worden geschonken: €850 voor een glaasje. Ad fundum?

Het toenemende geweld dat er bij plofkraken komt kijken, doet ABN Amro beslissen honderden geldautomaten weg te halen. Slecht nieuws voor wie nog bij voorkeur contant betaalt.

En de Boeing 737 Max, de toestellen die na twee ongelukken aan de grond werden gehouden, gaat weer de lucht in. Er moet echter nog wel hard worden gewerkt aan aanpassingen aan het toestel en de software.