Airbnb dient aanvraag in voor beursgang in New York

Woningverhuurwebsite Airbnb heeft bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC alsnog een aanvraag ingediend van een beursgang in New York. Eigenlijk wilde het bedrijf eerder dit jaar al naar Wall Street, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Beursgangen worden vaker afgeblazen als het sentiment op de handelsvloeren opeens ongunstig is.