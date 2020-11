Nikkei sluit winstweek hoger af

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde donderdag dat de eerste leveringen van een coronavaccin in de Verenigde Staten vanaf volgende week zullen beginnen. In Europa is echter onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheid van het vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca vanwege een productiefout. Er komt waarschijnlijk een nieuw internationaal onderzoek naar het vaccin dat de farmaceut samen met de Universiteit van Oxford heeft ontwikkeld.

De Nikkei in Tokio ging 0,4 procent hoger het weekeinde in op 26.644,71 punten. De Japanse hoofdindex klom deze week ruim 4 procent. De Nikkei is in november al bijna 16 procent gestegen en koerst af op de beste beursmaand sinds januari 1994. De makers van elektronische componenten waren in trek door de hoop dat de opkomst van elektrische voertuigen, het 5G-netwerk en andere nieuwe technologieën zullen leiden tot een sterke vraag naar hun producten. Nidec en Murata Manufacturing klommen 4,2 en 1,4 procent en bereikten beide nieuwe hoogtepunten.

Het aandeel Tokyo Dome werd niet verhandeld vanwege een groot aantal kooporders en het bereiken van de stijgingslimiet van rond 17 procent. De eigenaar van het honkbalstadion in de Japanse hoofdstad bevestigde te onderhandelen over een overnamebod van vastgoedontwikkelaar Mitsui Fudosan.

In Shanghai stond de beurs tussentijds 0,2 procent in de plus, na een stijging van 28,2 procent van de winst van Chinese industriële bedrijven in oktober. De sterke stijging wijst op een verder herstel van de op een na grootste economie ter wereld van de coronacrisis. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent en de Kospi in Seoul won 0,3 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent.