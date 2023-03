Premium Het beste van De Telegraaf

Vattenfall moet tariefsverhoging terugdraaien: geldt dat ook voor jou?

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

De tariefsverhoging van een klant van Vattenfall kan in ieder geval niet door de beugel. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben verschillende energieleveranciers hun variabele tarieven vorig jaar vaker dan twee keer per jaar verhoogd. Dat deden ze met hun algemene voorwaarden in de hand, waarin stond dat dit mocht bij ’onvoorziene marktomstandigheden’. Een Amsterdamse rechter zet hier nu een streep door: Vattenfall moet een klant geld teruggeven. Wat betekent dit voor jou? Vijf vragen.