Olieprijs zakt ineen

Amerikaanse WTI-olie ging met 3,1% terug tot $45,40 per vat van 159 liter.

In de ochtend meldde de Saoedi-Arabische minister voor oliezaken geen reden te zien het oppompen van de meest gebruikte grondstof ter wereld aanzienlijk te beperken. Het land breidt uit met twee raffinaderijen.

Grotere vraag

Volgens de Internationale Energie Agentschap (IEA), een brancheadviseur, is het echter 'onwaarschijnlijk' dat de olieprijs dermate laag kan blijven voor een langere periode.

Marktonderzoeker IHS Markit meldde woensdag dat de prijs aan het uitbodemen is.

Bij prijzen onder $50 per vat worden niet-OPEC-landen gedwongen om hun productie te verlagen in het hoogste tempo in twee jaar, aldus het IEA.

Door de lage prijs zal de vraag naar de olie dit jaar nog naar een vijfjaars piek klimmen, stelt de adviesclub IEA.